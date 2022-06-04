Yunanistan'dan Türkiye'ye yeni tehdit: Ağır bedel ödersiniz

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı girişeceği herhangi bir askeri çatışmada "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

ERDOĞAN: ANLAŞMAMIZI BOZDUK

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim yaşanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk" dedi.

MİÇOTAKİS VE YUNAN DIŞİŞLERİ'NDEN PROVOKASYON

Öte yandan Yunan Başbakan Miçotakis; gerilim arttığı bir dönemde, Bodrum'un karşısındaki Astypalea, Pserimos ve Kos adalarını ziyaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dairesi ile Yunan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Dairesi tarafından hazırlanan ve "Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de 50 yıldaki taleplerini" gösterdiği öne sürülen 16 harita ise, Yunanistan'ın yurtdışındaki büyükelçilik ile temsilciliklerine gönderdi.

Türkiye'ye karşı yeni bir algı kampanyası başlatan Atina; bu haritaları kullanarak, "Türkiye bunları istiyor" propagandası yapacak.

YENİ AÇIKLAMA: TÜRKİYE AĞIR BEDEL ÖDER

Gerilimini arttığı bir dönemde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Manifesto gazetesine konuştu. Bakan Panagiotopoulos, "Karşı tarafı (Türkiye) bir çatışmaya cesaret etmekten caydıran, bizim askeri kabiliyetlerimizdir, çünkü ödemek zorunda kalacakları ağır bedeli biliyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz her zaman tetikte ve hazır" dedi.

"EGEMENLİK HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Erdoğan'ın artık Yunanistan'la ikili görüşmeler yapmayacağı yönündeki açıklamasına da değinen Panagiotopoulos şu ifadeleri kullandı:

"İletişim kanallarını kesecek olan biz değiliz ancak iki ülke arasındaki diyalog, saldırgan söylem ve kışkırtıcı davranışlarla tutarlı değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın şunu anlaması gerekiyor. Egemenlik haklarının savunulmasında kolaya kaçınılmayacak."

AB'nin Yunanistan'a olan desteğinin önemini vurgulayan Panagiotopoulos, "Yunanistan'ın kendini güvende ve emniyette hissetmesi gereken bir zaman varsa, o da bu zamandır. Yunanistan endişelenmemelidir" dedi.

"F-16'LAR KONUSUNDA HER ŞEY TÜRKİYE'NİN TAVRINA BAĞLI"

Panagiotopoulos, Washington'un Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını hatırlatarak, Türk F-16 savaş uçaklarının yenilenmesine yönelik bir programın ABD tarafından onaylanıp onaylanmayacağına dair şüphelerini dile getirdi ve her şeyin Türkiye'nin genel tavrına bağlı olduğunu söyledi.