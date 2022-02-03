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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 19 göçmen donarak hayatını kaybetti

Edirne'de Yunanistan'ın ölüme ittiği ve donarak vefat eden 19 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Soylu, göçmenlerin ayakkabılarının çıkarıldığı ve kıyafetlerinin soyulduğunu açıkladı.
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 19 göçmen donarak hayatını kaybetti

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlerden bir acı haber daha geldi. 

VEFAT EDENLERİN SAYISI 19'A YÜKSELDİ

Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

Edirne Valiliği bugün daha önce yaptığı açıklamada, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıklamıştı. 

BAKAN KOCA'DAN YUNAN BAKAN'A: İNSANLIK ÖLMEMELİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yunanistan Sağlık Bakanı Plevris'e hitaben yaptığı paylaşımda, göçmenlerin donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tepkisini dile getirdi. Koca, göçmenlere ulaştıklarında 11'inin cansız bedeniyle karşılaştıklarını belirterek, "İnsanlık ölmemeli" dedi. 

GÖÇMENLER DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Dün yapılan açıklamada, İpsala'ya bağlı Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

AYAKKABILARI ÇIKARILMIŞ, ELBİSELERİ SOYULMUŞ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmenlerin ayakkabılarının çıkarıldığını ve elbiselerinin soyulduğunu vurguladı. Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun" ifadelerini kullandı. 

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:

"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir."

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