Yunanistan'la gerilim sürerken sürpriz çıkış: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken, ABD'li generalden çok konuşulacak çıkış geldi. Eski ABD Hava Kuvvetleri generali Philip Breedlove, 'Türkiye'ye F-35 vermeliyiz' açıklaması yaptı.

ABD- Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı devam ediyor. ABD, F-35 programından Türkiye'yi çıkartmıştı. Türkiye'de F-35 programından çıkmasına karşılık ABD'den F-16 talep etmişti.

ABD'Lİ GENERALDEN TÜRKİYE-YUNANİSTAN SORUSUNA CEVAP

Eski NATO Komutanı ABD'li General Philip Breedlove da iki müttefik ülke Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği sorusunu yanıtlarken tarafların ortak tehdide odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi.

'ABD F-16'LARI TEMİN EDECEK''

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

''ORTAK TEHDİDE ODAKLANMALIYIZ''

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi.

Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.