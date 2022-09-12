  • BIST 3.601,26
  • Altın 1010.628
  • Dolar 18.2215
  • Euro 18.5411
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Yunanistan'la gerilim sürerken sürpriz çıkış: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken, ABD'li generalden çok konuşulacak çıkış geldi. Eski ABD Hava Kuvvetleri generali Philip Breedlove, 'Türkiye'ye F-35 vermeliyiz' açıklaması yaptı.
Yunanistan'la gerilim sürerken sürpriz çıkış: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz

ABD- Türkiye arasında F-35 anlaşmazlığı devam ediyor. ABD, F-35 programından Türkiye'yi çıkartmıştı. Türkiye'de F-35 programından çıkmasına karşılık ABD'den F-16 talep etmişti.

ABD'Lİ GENERALDEN TÜRKİYE-YUNANİSTAN SORUSUNA CEVAP

Eski NATO Komutanı ABD'li General Philip Breedlove da iki müttefik ülke Türkiye ve Yunanistan'ın ABD'den F-16 ve F-35 talepleri çerçevesinde bölgedeki askeri dengenin nasıl etkilenebileceği sorusunu yanıtlarken tarafların ortak tehdide odaklanmaları gerektiğinin altını çizdi. 

'ABD F-16'LARI TEMİN EDECEK''

2013'ten 2016'ya kadar NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove Türkiye'nin talep ettiği F-16'lar hakkında da konuştu. Breedlove , ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.

''ORTAK TEHDİDE ODAKLANMALIYIZ''

NATO müttefiki komutanı olarak görev yapan emekli ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, "Ortak tehdide" odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Eski NATO komutanı, Türkiye'ye F-35 verilmesi gerektiğini, Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini söyledi.

Breedlove, ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki düşüşe rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan '12 Eylül' paylaşımı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:01
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için taziye mesajı12 Eylül 2022 Pazartesi 10:00
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit oldu12 Eylül 2022 Pazartesi 09:58
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvuru şartları belirlendi12 Eylül 2022 Pazartesi 09:56
  • 19 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı!12 Eylül 2022 Pazartesi 09:56
  • Avrupa'nın felaketini özetleyen billboard: Komşulara bile çağrı yapıldı12 Eylül 2022 Pazartesi 09:50
  • Yunanistan'la gerilim sürerken sürpriz çıkış: Türkiye'ye F-35 vermeliyiz12 Eylül 2022 Pazartesi 09:47
  • MİT terör örgütü PKK'nın sözde suikast timine Erbil'de darbeyi vurdu!12 Eylül 2022 Pazartesi 09:42
  • Ankara'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı12 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • İsveç'te halk, sandık başında11 Eylül 2022 Pazar 21:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti