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Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısında bulundu.
Yurdun doğu kesimlerinde çığ, Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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