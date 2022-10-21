Yurdun yüksek kesimleri sonbaharda beyaza büründü

Rize, Bayburt Artvin, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesindeki 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya yaylalarında kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Karayolları ekipleri, henüz ulaşıma kapatılmayan Ovit Dağı'nda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırları arasında bulunan ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki yaylalar da beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Huser, Badara, Pokut ve Sal gibi gözde yaylalardakiler karla uyandı.

Kar kalınlığı, 2 bin rakımın üstündeki yaylalarda yer yer 10 santimetreye ulaştı.

BAYBURT

Bayburt'ta, dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan, Günbuldu köyleri ile Kılıçkaya Yaylası'nda kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Tipinin de etkili olduğu bölgede bazı araçların buzlanan yolda güçlükle ilerleyebildiği görüldü.

Kılıçkaya Yaylası'nda yaşayan Faruk Çelebi, yayladan inmek için son hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Dün geceden itibaren bölgede kar ve tipinin etkili olduğunu belirten Çelebi, "Dün akşam kar yağdı. Yaylanın zamanı bitti. Önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi gözüyor. Biz de toparlanıp ineceğiz." dedi.

ARTVİN

Artvin'de dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, 1800 rakımın üzerindeki bazı yerlerde kar yağışına dönüştü.

Karçal Dağı'nın yüksek kesimleri başta olmak üzere Borçka'da Beyazsu ve Lekoban, Ardanuç'ta Bilbilan, Şavşat'ta Kocabey, Arsiyan mezra ve yaylaları ile Sahara Geçidi beyaza büründü.

Bazı noktalarda kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

ORDU

Ordu'nun yüksek rakımlı yaylaları, yağan karla beyaza büründü.

Kentin iç kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Kabadüz ve Mesudiye ilçelerine bağlı yaylalara kar yağdı.

Gece saatlerinde etkisini gösteren karla Kabadüz'ün 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile çevre obalar ve Mesudiye'nin Çukuroba Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

GİRESUN

Giresun'un 1800 ile 2000 rakımdaki Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında da kar yağdı. Sabah saatlerinden itibaren yaylaların yüksek kesimlerinde çayırlar ve ağaçların bir bölümü beyaza döndü.

Öte yandan, Trabzon'un yüksek kesimli yaylalarında da havanın soğumasıyla kar yağdı.

ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erzurum'da etkili olan sağanak ve soğuk hava, sabah saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistinin zirvesi olan 3 bin 200 metre rakımlı Ejder Tepesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Sonbaharda etkili olan kar, kentin yüksek kesimlerindeki diğer dağları da kısmen beyaz örtüyle kapladı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.

KARS

Kars'ta da gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar özellikle yüksek kesimlerdeki köylerde etkisini gösterdi.

Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını yemlemeye çıkan vatandaşlar, beyaz örtüyle karşılaştı. Söz konusu köylerde başıboş bırakılan atlar yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Kars-Digor kara yolunda etkili olan kar ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de 2 bin 368 metre rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışına sevinen bazı vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirdi. Yörede sonbaharın sarı ve kırmızı renklerine bürünen ağaçlarda kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu.

ARDAHAN

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.

Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

