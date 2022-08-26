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Yurt dışı kaynaklı uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Sincan'da yurt dışından getirttiği kimyasal toz ve boş ilaç kapsülleriyle uyuşturucu sentetik ecza haplar yapıp, piyasaya süren E.T., gözaltına alındı. 
Yurt dışı kaynaklı uyuşturucu taciri gözaltına alındı

Başkentte yurt dışından getirttiği kimyasal toz ve boş ilaç kapsülleriyle uyuşturucu sentetik ecza haplar yapıp, piyasaya süren E.T., gözaltına alındı. 

ADRES SİNCAN

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda, Sincan'da yaşayan E.T.'nin, uyuşturucu sentetik ecza haplar hazırladığını tespit etti.

Yapılan araştırmada E.T.'nin, hapları yapmak için kimyasal toz ve boş ilaç kapsüllerini Hollanda'dan getirttiği belirlendi. Kargo şirketi ile irtibat kuran ekipler, tekrar E.T. adına gelen paketi açtıklarında, sentetik ecza uyuşturucusu olarak bilinen ve satışı kırmızı reçeteye tabi olan 1 kilo 289 gram pregabalin etken maddesi ele geçirdi.

E.T.'nin adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada ise Çin'den getirildiği tespit edilen, kırmızı ve beyaz renklerden oluşan, doluma hazır 2 bin 822 kapsül ele geçirildi.

E.T., 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hazırlanan evrakla adliyeye sevk edildi. (

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