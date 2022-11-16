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Yurt dışından gelen TIR'ları gasbedip şoförlerini kaçıran suç örgütü çökertildi

Bursa merkezli 7 ilde, yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR’ları sınır kapısından itibaren takip edip, gasbeden ve şoförlerini silah zoruyla kaçıran suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.
Yurt dışından gelen TIR'ları gasbedip şoförlerini kaçıran suç örgütü çökertildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, büyük bölümü Türk devletleri olmak üzere yurt dışından değerli maden ve metal getiren TIR’ları sınır kapısından itibaren takip edilip, gasbedildiği ve şoförlerinin silah zoruyla kaçırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Manisa ve Artvin’de cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 şüpheli, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, örgüt kapsamında nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma’ suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri, evinin balkonunda üzerine çarşaf örtüp, saklanırken yakalandı.

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11 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından 18 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.K., C.B., A.B., E.A., İ.K., S.K., F.Y., M.Ç., K.K., M.D. ve D.G. tutuklandı. K.Y., Ö.T., M.B., S.T., F.C. ve H.A. adli kontrol şartıyla, U.K. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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