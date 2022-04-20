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Yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazısı, tepkiler üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca ilgililer hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma

Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampüsü içinde kalan, KYK'ya ait E Blok'taki erkek öğrenci yurdunda, kız öğrencilerin de akşam yemeklerini karma olarak yediği yemekhanenin girişine, 'Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır' yazılı uyarı kağıdı asıldı.

Öğrenciler tarafından sosyal medyada paylaşılan uyarı yazısı, tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, yasak kararına tepkilerini paylaştı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Çuvalcı, “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” dedi. 

Uyarı kağıdı, tepkiler üzerine bir süre asılı kaldığı yemekhanedeki alandan kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yasak kararının ana kampüs içindeki diğer bloklarda uygulanmadığı belirtildi.

‘BİZİ SÖZLÜ UYARABİLİRLERDİ’

KYK yurdunda kalan öğrencilerden Faruk Çelik, “Yemek için akşamları E Blok'a gidiyoruz. Bazen erkekler çok kısa şortlar giyerek yemekhaneye geliyorlar. Çok absürt bir durum, iç çamaşırı gibi bir şortla yemekhaneye inilmesi. Orada çalışan kadın personel ve aşçılar var. Öğrencilerin bu duruma saygı göstermesi gerekiyor ama yönetim tarafından asılan yazıyı da doğru bulmuyorum. Bizi sözlü olarak uyarabilirlerdi. Bu şekilde bir yasak getirilmesi ve bunun afişe edilmesi çağ dışı” diye konuştu.

‘DOĞRU BULMUYORUM’

Yapılan uygulamanın yanlış olduğunu belirten Evren Alacalar, “KYK yurdunda kalıyorum. Yurt kantinine ‘Şortla girilemez’ diye yazı astılar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Şortla gelindiği zaman sorun olacağını düşünmüyorum. Bakmak istemeyen bakmaz. Yanlış bir uygulama yaptılar” dedi.

‘İSTEDİKLERİNİ GİYEBİLİRLER’

Zeliha Göktuğ ise “Burada bulunan herkes reşit birey. Burada herkes kendi kararını kendisi alabilir. İnsanlar nasıl istiyorlarsa öyle davranmalılar. Uzun kısa fark etmez, istediklerini giyebilirler. İstedikleri gibi gezip dolaşabilirler” diye konuştu. 

Yemekhanenin akşam yemeklerinde karma olduğunu belirten Efecan Göktepe ise “Sadece E Blok'ta bu şekilde bir yazı var. Oraya da akşam yemeğine kızlar geliyorlar. O yüzden böyle bir uygulama yapıldığını düşünüyorum” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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