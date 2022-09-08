Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Mata Galatasaray'da

Galatasaray, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'nın transferleri için oyuncular ve kulüpleriyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen Yusuf Demir'in transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

Galatasaray'dan bir KAP daha

Galatasaray, Mathias Ross Jensen'in transferi için Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Aalborg BK ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki futbolcu bugün İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak

Milot Rashica'da açıklandı

Galatasaray, Milot Rashica'nın geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Juan Mata Galatasaray'da

Son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata, önümüzdeki sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray transferi resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

2 oyuncu İstanbul'a geldi

Mauro Icardi'yi İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı ekibin görüşmelere başladığını açıkladığı diğer iki isim olan Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen de İstanbul'a geldi.

Yusuf Demir'i taşıyan ve Viyana'dan kalkan uçak saat dün 23.55'de İstanbul Havalimanı'na geldi.

Jensen'i taşıyan ve Kopenhag'tan kalkan uçak ise 00.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İki oyuncu da İstanbul'da oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Sarı-kırmızılı ekibin bugün iki oyuncunun transferini resmiyete kavuşturması bekleniyor.