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Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Bu sezon Fransız ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti.
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti

Lille de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, adım adım CSKA Moskova'ya transfer oluyor.

Lille kulübüyle anlaşma sağlayan CSKA kulübünün Yusuf Yazıcı ve menajerin Moskova'ya davet ettiği ve sağlık kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Menajer Adem Cebeci, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda gitti, yakın zamanda kulüplerden açıklama yapılacak onları bekleyin" ifadelerini kullandı.

Fransız kulübü Lille ile CSKA Moskova'nın 6 aylık kiralama anlaşması yaptığı ancak 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunun ise zorunlu olabileceği de ifade ediliyor.

Yusuf Yazıcı, teknik direktör Galtier'in Lille'den ayrılmasından sonra bu sezon fazla forma şansı bulamamış ve Fransız ekibinden ayrılık kararı almıştı.

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