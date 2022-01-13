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Yusuf Yazıcı CSKA Moskova yolunda

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın menajeri, Rus ekibi CSKA Moskova ile anlaşmak üzere olduklarını açıkladı.
Yusuf Yazıcı CSKA Moskova yolunda

Fransa Ligue 1'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi netleşti.

Menajer Adem Cebeci, milli futbolcunun CSKA Moskova ile sözleşme imzalamaya yakın olduğunu açıkladı.

Rus basınından Sport24'e konuşan Cebeci, "Yusuf'un CSKA ile anlaşması çok yakın. Kulüpler prensipte anlaşmaya vardı. Görüşmeler çok olumlu ilerliyor" dedi.

Yusuf Yazıcı'nın adı eski takımı Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılıyordu.

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