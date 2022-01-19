Yusuf Yazıcı resmen kiralandı

Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya kiralandı. Yıldız ismin satın alma opisyonu 12 milyon euro olacak.

Günlerdir konuşulan Yusuf Yazıcı-CSKA Moskova transferi kesinlik kazandı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre 24 yaşındaki milli futbolcu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Rus ekibine kiralandı. Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu ifade edildi.

Kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan milli yıldız, 2019'da Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. Lille formasıyla toplamda 89 karşılaşmada görev alan Yusuf Yazıcı, 16 gole imzasını atarken 10 da asist yaptı.