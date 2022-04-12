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Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti

Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 6 maçında gol atma başarısı göstererek tarihe geçti.
Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti

Bu sezon devre arasında Fransa temsilcisi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya geçen 25 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 6 maçın tamamında rakip ağları sarsarken, toplam 8 gole imza attı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı, bu başarısıyla Rusya Premier Lig'de ilk 6 maçında da fileleri sarsan ilk oyuncu konumuna geldi.

Yazıcı, üstün performansı nedeniyle ligde şubat ve mart aylarının oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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