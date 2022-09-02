Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un Lille'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a geldi.

Trabzonspor, Fransız kulübü Lille’den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi.

Özel uçakla İstanbul’a gelen Yazıcı, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

"Mutluyum, heyecanlıyım"

Havaalanında açıklamalarda bulunun milli futbolcu, "Mutluyum, heyecanlıyım, tekrardan döndüğüm için farklı bir heyecanım var. Umarım taraftarı çok sevindiririm." dedi.

16.5 milyon Euro'ya Lille'e gönderdi

Karadeniz ekibi, Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına yeniden renklerine bağladı.

Trabzonspor dönemi

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 100 resmi maça çıkan Yusuf, 22 gol, 21 asistle oynamış ve A Milli Takım 'a yükselme başarısı göstermişti. Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.