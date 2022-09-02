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Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geliyor

Trabzonspor'un Lille'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, İstanbul'a gelmek için yola çıktı!
Yusuf Yazıcı Trabzonspor için İstanbul'a geliyor

Trabzonspor, Fransız kulübü Lille’den eski oyuncusu Yusuf Yazıcı’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. 1 yıl kiralanan Yusuf Yazıcı, yarın ligde oynanacak Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden takip edecek.

Özel uçakla İstanbul’a gelecek Yazıcı, takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Sonrasında yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı, öğlen saatlerinde İstanbul'da olacak ve Ümraniyespor maçını tribünden takip edecek.

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16.5 milyon Euro'ya Lille'e gönderdi

Karadeniz devi; Ağustos 2019'da 16.5 milyon Euro'ya Lille'e sattığı, bonuslarla beraber toplamda 18.5 milyon Euro kazandığı Yusuf'u 1 yıllığına kiraladı. Fransız ekibi ile anlaşmaya varan Trabzonspor, özel uçakla İstanbul’a getireceği yıldız solağın transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak ve milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Trabzonspor dönemi

Altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da 100 resmi maça çıkan Yusuf, 22 gol, 21 asistle oynamış ve A Milli Takım 'a yükselme başarısı göstermişti. Lille formasıyla toplamda 93 maçta şans bulan ve 17 gol, 11 asistle skor katkısı veren 25 yaşındaki solak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı CSKA Moskova'da ise 12 maça çıkmış, 8 gol atmış, 2 de asist yapmıştı.

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