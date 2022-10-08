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Yusufeli yeni yerleşim yerinde okullar 24 Ekim'de açılacak

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli Barajı ve HES Projesi dolayısıyla su altında kalacak ilçe merkezindeki okulların, yeni yerleşim yerine taşınarak 24 Ekim 2022 tarihinden itibaren eğitim öğretime burada devam edeceğini söyledi.
Yusufeli yeni yerleşim yerinde okullar 24 Ekim'de açılacak

Vali Doruk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu, DSİ Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Daire Başkanı Hasan Eler ve AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ile yeni yerleşim yerinde incelemede bulundu.

İncelemenin ardından Vali Doruk başkanlığında DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün şantiye binasında durum değerlendirme toplantısı yapıldı.

Doruk, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, taşınma sürecinin tamamlanması için yeni yerleşim yerinde devam eden işleri incelediklerini belirtti.

Yeni ilçe merkezinde su, elektrik, kanalizasyon gibi sistemlerin vatandaşların taşınmasına hazır hale getirildiğini söyleyen Doruk, "Sadece ikinci etaptaki 8 blokta bazı eksiklikler var. Onlar da en kısa sürede tamamlanacaktır. Vatandaşlarımız istedikleri zaman hızlı bir şekilde yeni evlerine taşınabilirler." dedi.

Vatandaşların gördükleri eksiklikleri koordinasyon merkezine bildirmeleri halinde bunların ivedi bir şekilde giderileceğini dile getiren Vali Doruk, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Bu süreçteki en önemli konulardan birinin de okulların taşınması olduğuna dikkati çeken Doruk, şunları kaydetti:

"Bu süreci bugünkü toplantıda gözden geçirdik. Gerek taşınma işlemleri, gerek servis planlaması, yeme içme durumu, okul bahçesi ve etrafıyla ulaşım yollarının güvenliğini de dikkate alarak gerekli planlamalarımızı yaptık. Anaokulu ve engelli öğrencilerimizin taşınması için de ayrı bir planlama yaptık. Bu çalışmalarımız ve planlamalarımız neticesinde 24 Ekim 2022 tarihinde tüm okullarımızın yeni yerleşim yerinde açılmasına komisyon olarak karar verdik. İnşallah 24 Ekim itibarıyla okullarımızı yeni yerleşim yerinde açacağız ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yeni ilçe merkezimizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız."

Toplantıya, Yusufeli İlçe Kaymakamı Hüseyin Kaptan, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Dereci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı ve diğer ilgililer katıldı.

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