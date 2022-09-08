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Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 300 dekarlık alan ağaçlandırıldı

Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bugüne kadar 76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikildi.
Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 300 dekarlık alan ağaçlandırıldı

Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında "Daha yeşil bir Yusufeli" sloganıyla başlatılan yeni ilçe merkezindeki ağaçlandırma çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü kaydetti.

Yeni ilçe merkezinin ağaçlandırılması projesi kapsamında Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 300 dekarlık alana zeytin, ceviz, dut, kayısı, nar, hurma, ayva ve incir gibi 5 bin 844 meyve ağacının, mevcut ilçe merkezinden transplantasyon yöntemi ile taşınarak dikildiğini belirten Özkaya, bu meyve ağaçlarının yanı sıra lavanta, defne, ateş dikeni, akasya, yayılıcı ardıç gibi farklı türlerde 70 bin 944 adet tüplü ve çıplak köklü fidan dikimi yaptıklarını anlattı.

Bölgede toplam 76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Özkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en az yağış alan ilçelerinden olan Yusufeli'nde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarının başarılı olabilmesi için arkadaşlarımız ağaç ve arazi bakımlarını aralıksız sürdürüyor. Zamanında ve doğru budama yönteminin uygulanması ve uygun saatlerde yapılan sulama işlemlerinin sonucunda yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarında yüzde 95 başarı sağlandığını görüyoruz. Her gün sabah 05.00-09.00, akşam da 18.00-22.00 saatleri arasında sulama yapılmakta ve bütün sahalar incelenmektedir. Bu başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Özkaya, yeni yerleşkede ağaçlandırılacak başka sahaların kendilerine tahsis edilmesi halinde yeniden ağaçlandırma çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

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