Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

Hac farizasını yerine getirmek üzere farklı coğrafyalardan gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.