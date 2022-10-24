Yüzlerce saka kuşunu Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye rekor ceza

Koruma altında bulunan 900 saka kuşunu Suriye'ye kaçırmak isteyen kişi suçüstü yakalandı. Saka kuşları tekrar doğaya salınırken, şüpheliye 1 milyon 173 bin 734 TL para cezası kesildi.

Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası 'Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu' (CITES) ile koruma altında bulunan 900 sakayı Suriye'ye kaçırmak isteyen kişi yakalandı. Kuşlar tekrar doğaya salınırken, şüpheliye 1 milyon 173 bin 734 TL para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretme, koruma ve rehabilite çalışmaları ile yaban hayatına kalkan oluyor. Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen koruma altındaki türler ile ilgili çalışma yapan Bakanlık, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası CITES ile koruma altındaki saka kuşlarının yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisi sonrası harekete geçti.

TEKRAR DOĞAYA SALINDILAR

Kilis Çobanbey Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğü yetkililerinin iş birliği ile operasyon düzenlendi. Ekipler, Türkiye'den Suriye'ye giden bir araçta arama yaptı. Aramada 900 saka ile kuşları yakalamakta kullanılan ağ ele geçirildi. Sakaları Suriye'ye kaçırmak isteyen şüpheliye, 1 milyon 170 bin lirası tazminat, 3 bin 734 lirası idari para cezası olmak üzere toplamda 1 milyon 173 bin 734 TL para cezası uygulandı. Sakalar da Şanlıurfa 3'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kilis DKMP yetkililerine teslim edildi. Kuşlar, daha sonra yetkililerce doğaya bırakıldı.

CITES SÖZLEŞMESİ

CITES, yabani hayvan ve bitki türlerinin ticaretinde, bu canlıların yaşamlarının tehlikeye girmesini önlemeyi amaçlıyor. Bu çerçevede sözleşme, yabani hayvan ve bitki türlerinin canlı ve ölü örnekleri, bunların kolayca tanınabilen parçaları ile türevlerinin, sözleşmeye taraf ülkeler arasındaki ithalatını, ihracatını, reeksportunu ve denizden girişini, kısacası uluslararası ticaretini düzenliyor. Buna göre, korunan türlerin uluslararası ticaretine ancak sözleşmede belirtilen bazı şartların yerine getirilmesi halinde izin veriliyor.

DHA