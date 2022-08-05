Yüzmede Her Detay Önemli

Mamak Belediyesi yüzme dersi alan kursiyerlere ilk yardım semineri verdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin “Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın” mottosu ile hareket eden Mamak Belediyesi ekipleri, yüzmede eğitim alan kursiyerler için ilk yardım semineri düzenledi. Kursiyerler havuz ve denizde olası yaralanma, boğulma esnasında yapılabilecek müdahaleler hakkında bilgilendirildi. Kişinin kendisi için yapabilecekleri, ikinci bir şahıs için yapılabilecek ilk yardımlar detaylı bir şekilde uzmanlar tarafından paylaşıldı.

ÇOCUKLARIN GÖZDESİ

Mamak Belediyesi açtığı yüzme havuzları ile çocukların kalbini kazandı. Mamak’ta evlerine yakın, temiz, ferah modern havuzlarda eğitim alan öğrenciler bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Yüzme sağlıklı vücut gelişimi için önemli bir spor. Çocuklarımız hizmete geçirdiğimiz havuzlarımızla açtığımız kurslarımızla hem sağlıklı vücut gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kendilerini bir spor alanında geliştiriyor. Onların geleceğini önemsiyoruz” dedi.



