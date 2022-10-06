Yüzünde 50 yıldır taşıdığı kurşun ameliyatla alındı

ZONGULDAK’ta Kazım Koca’nın (63), 50 yıldır yüz kemiğinde bulunan kurşun ameliyatla alındı. Daha önce oluşacak sorunlardan korktuğu için ameliyat olmadığını söyleyen Kazım Koca, sağlığına kavuştu.

Zonguldak’ta yaşayan emekli işçi, 7 çocuk babası Kazım Koca, nefes alma güçlüğü ve burnunun giriş deliğinde bir kitle ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Koca’yı muayene eden Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Baklavacı, Koca’nın burnunda bir kurşun ve kurşunun çevresinde doku parçaları tespit etti. Koca’nın 13 yaşındayken yaşadığı Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler köyünde yüz kemiğine saplanan yorgun mermi tam 50 yıl sonra endoskopik yöntemle yüzünde kesi olmadan alındı. Koca ameliyatın ardından taburcu edildi.

İnsanın kurşunla yaşamasının sorun olabileceğini belirten Doç. Dr. Deniz Baklavacı, “Hastanın hikayesini sorguladığımızda, tesadüf eseri yüzüne gelen bir kurşunun içerde kaldığı ve çıkarılmadığını öğrendik. Bununla ilgili komplikasyonlar oluşabilirdi, sonuçta metalik yabancı bir cisim. Ancak hastanın şansı şu ki; kurşun vücut tarafından bir koruyucu dokuyla kaplanmış ve kitle halini almış. Yan etki yapmamasının nedeni büyük ihtimalle yabancı cismin doku ile korunaklı hale gelmesiydi” dedi.

Merminin yüz kemiğinde, dişlerin üzerinde ‘maksilla’ adı verilen bölgede olduğunu ifade eden ve burun bölgesinden işlem yapılan Baklavacı, “Bu hasta görülebilecek çok nadir bir tabloydu. Ben de meslek hayatında ilk defa karşılaştım” diye konuştu.

Hastasının daha önce birkaç merkeze başvurduğunu ancak yaşanabilecek olumsuzluklardan sonra ameliyat olmaktan vazgeçtiğini açıklayan Baklavacı, şöyle konuştu:

“Çok uzun süre geçtiği için birkaç merkeze başvurduğunda çıkarılabileceğini ama belli komplikasyonlar olabileceğini söylemişler. Yüzünde kesi olmasından korkmuş ve bu şekilde bugüne kadar gelmiş. Biz hastayı bu şekilde sağlığına kavuşturduğumuz için mutluyuz. Hastanın sağlık durumunu tehlikeye düşürebilecek bir durumu bertaraf etmiş olduk. Şimdiye kadar yaşanmasa da ileride yüz enfeksiyonu gibi bir sorun olabilirdi. Bu hasta MR gibi manyetik alanın olduğu radyolojik görüntülemeleri ihtiyacı olduğunda yaptıramayacaktı. Ayrıca kozmetik olarak hoş bir görüntüsü yoktu.”

13 yaşındayken kendisine kurşun saplandığını söyleyen Koca, “O an burnum yanmıştı. Olay olduğunda 13 yaşındaydım. Sonrasında bir zararı olmadığı için aldırmadım. İstanbul’da ameliyata riskli dediler, bir de korona vardı. Orada da aldırmadım. Herkes bir şeyle gidemiyor öbür dünyaya diye düşünüp ‘ben bir kurşunla gideyim’ dedim, aldırmadım. İstanbul’da özel bir doktora gitmiştik. ‘Ameliyat riskli bence aldırmasan iyi’ dedi. ‘Niye’ dedim; ‘Beyin damarlarınla göz damarların burnuna denk geliyor’ dedi ben de vazgeçtim” diye konuştu.