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Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, ne mezunu, ne iş yapıyor?

TBMM'de İyi Partili Hüseyin Örs’e yumruk atmakla gündemde olan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, ne mezunu, evli mi sorularına cevaplar aranmaya başladı. 
Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, ne mezunu, ne iş yapıyor?

Türkiye Büyük millet Meclisi’nde yine yakışıksız görüntüler yaşandı. Milletin temsilcileri birbirlerine girdi, yumruklar havada uçuştu. İtiş kakış esnasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı.

Bu arada İyi parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AK Partili Işık'ın burnunu sıktı.

Işık'ın yüzüklü yumruğunun etkisiyle Örs'ün kalbinde ritim bozukluğu yaşandı. Bir süre önce kalbinden bir operasyon geçirdiği, kalbine pil takıldığı belirtilen Örs, hastaneye kaldırıldı. İyi Partili Örs, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

"DURUMU CİDDİ" AÇIKLAMASI

 İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, yoğun bakımda tedaviye alınan Örs'ün hayati tehlikesi olduğunu söyledi. İYİ Partili Cesur ise, Örs'ün elektroşok ile hayata döndürüldüğünü söyledi. 

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Olayın ardından internette İyi Partili Hüseyin Örs’e yumruk atmakla gündemde olan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık kimdir, kaç yaşında, ne mezunu, evli mi sorularına cevaplar aranmaya başladı. 

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ZAFER IŞIK KİMDİR?

Meclis'teki özgeçmişine göre, 30 Ağustos 1972 Bursa Gemlik doğumlu olan Zafer Işık, Aralık 2022 itibarıyla 50 yaşındadır. TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Katip Üyesi, Dijital Mecralar Komisyonu Üyesidir. 

50 yaşındaki Zafer Işık, ilk ve orta eğitiminin ardından ve meslek lise eğitimini de Gemlik'te yaptı. Makine üzerine eğitim aldı. Sonra Eskişehir'de Makine bölümünde üniversite eğitimi gördü.

DENİZCİLİK, HAYVANCILIK, ZEYTİNCİLİK

2002’den beri denizcilik ve deniz taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda hayvancılık ve zeytin üreticisi olarak tarım sektörü ile uğraşıyor.

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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasında 2 dönem Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği yapan Işık, TOBB Genel Kurul Delegesi olarak görev aldı.

AK Parti’nin kuruluşundan itibaren Bursa’da Gemlik ilçe teşkilatında Ekonomi İşleri Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

İLİM YAYMA CEMİYETİ ÜYESİ

İlim Yayma Cemiyeti Gemlik Şubesi, Gemlikspor, Gemlik Yelken Kulübü, Gemlik Belediye Spor, Gemlik Basket Spor Kulübünde ve Gemlik Artvinliler Derneğinde çeşitli görevlerde bulundu. 

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili olarak seçildi. Zafer Işık evlidir ve 2 çocuğu bulunmaktadır. 

 HÜSEYİN ÖRS KİMDİR? 

Hüseyin Örs ise, 18 Ekim 1964 Trabzon doğumlu. Trabzon Lisesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi FEF Matematik Bölümü mezunu. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Sonra KTÜ'de Bilgisayar Programcısı olarak görev yaptı. 1989'da KTÜ İİBF'de Asistan oldu. 1991'de YASED İnceleme Yarışmasında Az Gelişmiş Ülkelerde Ekonomik Kalkınma ve Çevre Amaçlarının Uyumlaştırılması isimli çalışması ile Türkiye Birincisi oldu. 1992'de KTÜ'de İktisat Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1998'de KTÜ'de İktisat Doktora Programını tamamlayarak İktisat Doktoru, 1999'da Öğretim Görevlisi oldu. 2000'de askerliğini yaptı. 2001'de yurt dışı görevi için gittiği Kazakistan'da Türk-Kazak Devlet Üniversitesi olan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008'de KTÜ İİBF Ekonometri Bölümünde Yardımcı Doçent unvanı alarak Ekonometri Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevine atandı. 2009'da 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanlığına seçildi. 2012'de KTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

MHP KÖKENLİ

2014'te MHP'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 2015 seçimlerinde de Milletvekili adayı oldu. KTÜ İİBF'de Dr. Öğretim Üyesi iken 24 Haziran 2018 seçimlerinde İYİ Parti'den 27. Dönem Trabzon Milletvekili seçildi. Hüseyin Örs evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

 

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