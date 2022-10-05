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Zafer Partisi'ne 3 yeni isim katıldı

Emekli Tabip Albay Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen ve Mustafa Arabul Zafer Partisi'ne katıldı.
Zafer Partisi'ne 3 yeni isim katıldı

Emekli Tabip Albay Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu Zafer Partisi'ne katıldı. Şehirlioğlu, partinin 1. Olağan kongresinde Genel İdare Kurulu'na seçildi. 

Emekli Kurmay Albay Aziz Ergen de Zafer Partisi'ne katıldı. Ergen, Genel İdare Kurulu'na seçildi. 

Zafer Partisi'ne katılan isimlerden diğeri de Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi'nde siyaset yapan, öncesinde de AK Parti'den milletvekili adayı olan Mustafa Arabul. Arabul da Genel İdare Kurulu üyesi oldu.

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