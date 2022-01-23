Zayıflamak için başladığı boksta Türkiye ikinciliğine ulaştı

Hatay'da arkadaşının tavsiyesiyle zayıflamak için başladığı boksta 105'ten 75 kiloya düşen Sıla Üçyıldız, Türkiye ikinciliği elde etti.

Sıla Üçyıldız, yaklaşık 4 yıl önce başladığı ve fazla kilolarından da kurtulduğu boksta kısa sürede kendisini geliştirdi. 18 yaşındaki sporcu, boksa başladıktan sonra 105'ten 75 kiloya düştü.

Sıla, 6-13 Ocak'ta Kırşehir'de düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda ikinci olmayı başardı.

Büyük Kadın Milli Takımı kampına davet edilen Sıla, başarılarına yenilerini ekleyip ay yıldızlı formayla da uluslararası dereceler almayı hedefliyor.

"Milli takım kampı, hayallerime attığım ilk adımdır"

Sıla Üçyıldız, AA muhabirine, boksa arkadaşının tavsiyesi üzerine zayıflamak amacıyla başladığını söyledi.

Boksa başladıktan sonra 105'ten 75 kiloya düştüğünü aktaran genç sporcu, şöyle konuştu:

"Bu spora başladığımdan bu yana kendimi fiziken ve ruhen sağlıklı hissediyorum. Mental açıdan çok geliştiğimi ve sosyalleştiğimi hissediyorum. Benim dışımda ailemde kız kardeşim ve kuzenlerim de boksla ilgileniyor. Milli takım kampına çağrılmak benim için hayallerime attığım ilk adımdır. Milli takımda kalıcı olmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim, kampta milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi temsil etmek. Hayallerime kavuşmaya az kaldı.

"Hak ettiği milli formayı giyecektir"

Antrenör Cemal Dağlıoğlu, 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda iyi dereceler elde ettiklerini belirtti.

Kulüp olarak katıldıkları şampiyonada Sıla Üçyıldız'ın Türkiye ikincisi olduğunu aktaran Dağlıoğlu, "Boksör gençlerimizden Sıla'nın milli takım kampına davet edilmesi bizleri gururlandırdı. İnşallah kampta başarılı olarak hak ettiği milli formayı giyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlıoğlu, emeklerinin karşılığında sporcularının madalyalara uzanmasını "olağanüstü bir duygu" diye tanımlayarak, şunları kaydetti:

"Bunlar da bize yeterli gelmiyor, bizler Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarı hedefliyoruz. Daha da ötesi olimpiyatlarda dereceler elde etmek istiyoruz, bunun için daha çok çalışacağız. Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası biter bitmez sporcumuzun milli takım kampına davet edilmesi bizi çok gururlandırdı. Milli takım kampına davet edildiği için sporcumu kutluyorum. İnşallah bundan sonraki kariyerini milli boksör olarak sürdürecektir."