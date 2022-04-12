Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden Zekeriya Beyaz kimdir?

Evli ve 5 çocuk babası olan Zekeriya Beyaz 1 Mart 1938'de dünyaya geldi. İlkokulu Gaziantep'te, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu.

Zekeriya Beyaz, Nizip Ulu Camisi'nde imam hatip olarak 1 Mart 1963'te memurluk görevine başladı. 1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığında 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı.

Zekeriya Beyaz, "İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme" konulu teziyle yüksek lisans ve "İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" konulu teziyle doktora diploması aldı.

10 yıl kadar serbest yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991'de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümünde profesör unvanı aldı.

Zekeriya Beyaz, 2005 yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu