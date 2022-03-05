  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -3 °C
»

Zeleniskiy'in sözcüsü Podolyak: 3. Dünya Savaşı başladı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak, “3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.
Zeleniskiy'in sözcüsü Podolyak: 3. Dünya Savaşı başladı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın 9’ncu gününde de saldırılar devam ederken, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Mihaylo Podolyak sosyal medya üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı. Ukrayna'da olup bitenleri "3. Dünya Savaşı" olarak nitelendiren Podolyak, "Örneğin Brüksel, Amsterdam'daki kafelerde, restoranlarda oturup Netflix'i düşünüyorlar. Birinin gelip şehir merkezini bombalamaya başlamasına psikolojik olarak hazır değillerdi. Burası 3 buçuk milyonluk bir şehir. Bunu anlamıyorlar. Artık dünya savaşının sona erdiğini ve bir daha olmayacağını düşünüyorlar. Yerel savaşların olabileceğini fakat küresel savaşların olacağını öngörmüyorlar. Şimdi küresel bir çatışma var. 3. Dünya Savaşı çoktan başladı kimse bunu görmüyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına müdahale edilmezse Rusya’nın başka ülkelere de saldıracağını vurgulayan Podolyak, "Ruslar, Ukrayna'da durmayacak. Başka ülkelere de saldırıp daha da ileriye gitmek isteyecekler. Kimse bunu istemeyecektir. Hiç şüphesiz batılı müttefiklerimizin ekonomik yaptırımları 1, 2 veya 3 yıl Rusya'nın üzerinde çok etkili sonuçlara neden olacak. Belli bir karar vermek istedikleri açık ama bu kararlar Ukrayna'nın da çıkarına olmalı" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'ye geldi04 Mart 2022 Cuma 18:38
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan'da camiye yönelik bombalı saldırıyı telin etti04 Mart 2022 Cuma 16:16
  • Almanya’nın Ukrayna’ya sağlayacağı füzelerin bir kısmının kullanılmaz olduğu iddia edildi04 Mart 2022 Cuma 16:10
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması çağrısında bulundu04 Mart 2022 Cuma 16:09
  • Başakşehir’de deprem ve tahliye tatbikatı yapıldı04 Mart 2022 Cuma 16:02
  • Hüseyin Elmalıpınar için cenaze töreni04 Mart 2022 Cuma 16:01
  • UNICEF: Ukrayna'da 7 günde 500 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı04 Mart 2022 Cuma 15:59
  • Bakan Çavuşoğlu: Antalya Diplomasi Forumunda Lavrov ile Kuleba'yı bir araya getirmek istiyoruz04 Mart 2022 Cuma 15:58
  • Okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı04 Mart 2022 Cuma 15:37
  • Putin: Komşularımıza karşı kötü bir niyetimiz yok04 Mart 2022 Cuma 15:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti