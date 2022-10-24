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Zelenski: Her bölgede enerji sorunları giderildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın saldırısına uğrayan her bölgede enerji sorunlarının giderildiğini açıkladı.
Zelenski: Her bölgede enerji sorunları giderildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece saatlerinde yaptığı günlük ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik sıkıntısına değinerek, elektriği bilinçli tüketme çağrısında bulundu. Zelenski, “Bugün, dünkü Rus terör saldırısının hedefi haline gelen tüm bölgelerimizde, elektrik arzının teknik olarak yeniden sağlandığını bildirebiliriz. Elbette birçok şehir ve ilçede enerji şirketlerimiz stabilizasyon kapatma programları uygulamak zorunda. Bu, tüm insanlarımızın enerjiye yeterli miktarlarda üretmenin mümkün olmadığı koşullarda erişebilmesi için yapılıyor. Terörist saldırıların tahrip ettiği enerji tesislerini restore etmek çok daha uzun ve zor bir iş ama zamanla bunu da sağlayacağız. Bu nedenle bugün ve gelecekte daha önce olduğu gibi elektriği çok bilinçli tüketmeliyiz. Lütfen gereksiz ve enerji tüketen cihazların kullanımını sınırlamayı unutmayın” dedi.


 

“YENİDEN YAPILANMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

Öte yandan, Zelenski işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmalarına dair de bilgi verdi. Yeniden yapılanma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelenski, “Her gün, kurtarılmış bölgelerdeki yüzlerce hanenin gaz, su ve elektriğe bağlantısı hakkında yeni raporlar alıyorum. Özellikle bugün Harkiv bölgesinin sadece iki ilçesinde 346 haneye doğalgaz yeniden sağlandı. Vovchansk şehrinde 750 ve İzyum’da da 300 haneye daha elektrik sağlandı. Bu, tek bir gün bile durmayan ve Ukrayna'nın kurtarılmış toprakları boyunca devam eden sürekli bir çalışmadır. Rusya'nın ölüm ve yıkım getirdiği her yerde, normal hayatı yeniden kuruyoruz. Bu tam olarak Ukraynalılarla ilgili. Ukrayna'nın olduğu yerde hayat asla yok olmaz. Ama Rusya nereye gelirse gelsin arkasında toplu mezarlar, işkence odaları, yıkılan şehirler ve köyler, mayınlı araziler ve yıkılan altyapılar bırakıyor” şeklinde konuştu.

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