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Zelenski'den tahıl açıklaması: Biz hazırız! Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. BM ve Türkiye'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" dedi.
Zelenski'den tahıl açıklaması: Biz hazırız! Türkiye ve BM'den sinyal bekliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'da Türkiye'nin diplomatik çabalarıyla imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması sonrası Odessa'daki Chornomorsk Limanı'nı ziyaret etti.

Burada gazetecilere demeç veren Zelenski, Ukrayna olarak sevkiyata hazır olduklarını belirterek, "Ukrayna tahıl sevkiyatına hazır. Türkiye ve BM'den sevkiyatı başlatmak için sinyal bekliyoruz" dedi.

Ukrayna lider ayrıca; Ukrayna'nın dünya gıda güvenliğinin garantörü olmaya devam etmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Resmi Facebook sayfasından açıklama yapan Zelensky, limadan incelemeler yapıp yetkililerle görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı, bölgede yaptığı incemele ve görüşmelere dair fotoğrafları da Facebook hesabından paylaştı.

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