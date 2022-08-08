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Zelenskiy, Donetsk cephesindeki durumun hala ağır olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşan ülkesinin Donetsk bölgesinde cephe hattındaki durumun hala ağır olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Donetsk cephesindeki durumun hala ağır olduğunu söyledi

Zelenskiy, Telegram hesabından görüntülü paylaştığı mesajında, bugünün "Ukrayna Hava Kuvvetleri Günü" olduğunu ifade ederek, Rus saldırılarının engellenmesi için hava kuvvetlerinin etkili faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bugün, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Zelenskiy, kendisiyle savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdikleri bilgisini paylaştı.

Michel ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ile ilgili son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Zelenskiy, Rusya'yı bu santrale yönelik saldırılar düzenlemekle suçladı.

Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırıların sadece Ukrayna değil, dünya için son derece büyük tehlike taşıdığına dikkati çekerek, "Bu nedenle Rusya'nın, Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik bu saldırılarına uluslararası toplumun güçlü bir tepki vermesi gerekiyor." dedi.

Cephedeki gelişmeler
Konuşmasında, ülkesinin doğusundaki cephelerde yaşanan son gelişmelere de değinen Zelenskiy, özelikle Donetsk ile Harkiv yönünde durumun ağır olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki durumun şimdiye kadar ağır olduğuna dikkati çekerek, Ukrayna ordusunun buradaki Rus saldırılarını "birçok can" pahasına durdurmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Donbas'taki durum hala çok ağır. Ordumuz, Rus terörünü durdurmak ve işgalcilere mümkün olan en büyük kayıpları vermek için mümkün olan her şeyi yapıyor." dedi.

Rus güçlerinin, Harkiv'e yönelik de saldırıları artırmak için yoğunlaştığını belirten Zelenskiy, burada da şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti.

"Kendimizi savunmak için silaha ihtiyacımız var"
Zelenskiy, Rusya'ya karşı ülkesinde devam eden savaşta Ukrayna ordusunun daha çok silaha ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Her gün ve ara vermeden daha güçlü ve uzun menzilli sistemleri cepheye göndermek için, silah ikmalini artırmak için çalışıyoruz. Ve önümüzdeki hafta ortaklarımızdan destek paketleriyle ilgili haberler bekliyoruz. Güzel haberler." diye konuştu.

Rusya'nın kontrol sağladığı Ukrayna topraklarında sözde referandumların düzenlenmesi için yasa dışı hazırlıkların sürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Çok basit bir şey söylemek istiyorum: İşgalcilere herhangi bir şekilde yardım eden herkes cezasını çekecek. Ukrayna'ya hesap verecekler." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna topraklarında yasa dışı sözde referandumlar düzenleyerek gerek Kiev yönetimiyle gerek dünyanın diğer ülkeleriyle olası müzakere şansını da kaybedeceğini savunarak, "Rus tarafının belli bir süreden sonra kesinlikle (müzakerelere) ihtiyacı olacak." ifadesini kullandı.

Hollywood oyuncusu Jessica Chastain, Kiev'de
Zelenskiy, bugün Hollywood oyuncusu, ABD'li aktris Jessica Chastain ile Kiev'de bir araya geldiğini belirterek, Chastain'in Ukrayna ziyareti kapsamında İrpin ve Kiev bölgesinde savaştan etkilenen diğer kentleri ziyaret ettiğini söyledi.

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