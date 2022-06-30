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Zelenskiy duyurdu: Suriye ile ilişkileri kestik

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Suriye ile ilişkilerini kestiğini açıkladı.
Zelenskiy duyurdu: Suriye ile ilişkileri kestik

Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı.

Zelensky ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.

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