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Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi

Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi
Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettar olduğunu belirtti.

Zelenskiy, İstanbul'da bugün imzalanan anlaşmaya ilişkin Facebook hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

"Bugün devletimiz ve tüm medeni dünya önemli bir mutabakata vardı." değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, bu anlaşmanın Ukrayna limanları üzerindeki blokenin kaldırılmasını sağladığını vurguladı.

Zelenskiy, anlaşma sayesinde geçen yıl toplanan 20 milyon ton tahıl ihraç edileceğini, bu sene şimdiden toplanmaya başlanan hasadın da icra edileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Rusya’nın kışkırttığı gıda krizini azaltma şansımız var. Ayrıca bize yardım eden ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde siyasi kaosa yol açabilecek kıtlığı önleme şansımız var. Bu da Ukrayna’nın bu savaşta hayatta kalabileceğinin bir başka kanıtıdır."

Ukrayna’dan deniz ihracatının yeniden başlatılması için birçok liderin çaba gösterdiğine işaret eden Zelenskiy, "Bu bağlamda özellikle BM Genel Sekreteri'ne ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çabalarından dolayı minnettarım." dedi.

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