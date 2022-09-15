  • BIST 3.465,51
  • Altın 991.414
  • Dolar 18.2545
  • Euro 18.2566
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 19 °C
»

Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, bulunduğu konvoyun bir araca çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi.
Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de Zelenskiy'nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenskiy'nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.

Nikiforov, Zelenskiy'nin kazada ağır yara almadığını kaydederek, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ermenistan'da halk Paşinyan'ı protesto etmek için toplandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:57
  • Azerbaycan ordusu, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi15 Eylül 2022 Perşembe 09:57
  • Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi15 Eylül 2022 Perşembe 09:56
  • İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik belgesini imzaladı15 Eylül 2022 Perşembe 09:55
  • Semerkant'ta Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu için anlaşma imzalandı15 Eylül 2022 Perşembe 09:54
  • Erdoğan imzaladı: Bazı isimler görevden alındı, bazılarının da ataması yapıldı15 Eylül 2022 Perşembe 09:33
  • Çiftçilere düşük faizli kredide süre uzatıldı15 Eylül 2022 Perşembe 09:33
  • Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi15 Eylül 2022 Perşembe 09:32
  • Mersin'de belediye çalışanlarına PKK operasyonu15 Eylül 2022 Perşembe 09:31
  • 7 ilde 'zincir' operasyonu: 641 adrese baskın!15 Eylül 2022 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti