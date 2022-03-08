Zelenskiy: NATO'dan soğudum, Kırım ve Donbass'ı tartışabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Vloodimir Zelenskiy, Kırım ve Donbass'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" sözleriyle yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Amerikan ABC kanalına verdiği demeçte, "Kırım'ın ve iki ayrılıkçı bölgenin (Donetsk ve Luhansk) tanınmasına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajınız nedir?" sorusuna, "Ben güvenlik garantilerinden bahsediyorum. İşgal edilen ve tanınmayan bölgeleri sadece Rusya tanıyor. Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz. Benim için önemli olan bu bölgelerde Ukrayna ile birlikte yaşamak isteyen insanlar. Bu cevaplaması zor bir soru. Putin'in konuşmaya ve diyaloğa başlamaya hazır olması gerekiyor" sözleriyle yanıtladı.

Interfax Ukraine da Zelenskiy'nin röportajda, "NATO ile ilgili olarak, NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını anladıktan sonra bu konuya ilgimi kaybettim. İttifak, Rusya ile yüzleşmekten korkuyor" dediğini ifade etti.

"KENTLERİMİZİ BOMBALIYORLAR"

"Sadece Kiev'de değil kentin dış bölgelerinde de bombalanıyoruz" diyen Zelenskiy, Kiev'deki gizli sığınağında katıldığı programda Harkov ve Mariupol gibi kentlerin de Rus bombalarının hedefi olduğunu belirtti.

Sıradan insanların Rus askerlerine karşı koyduğunun altını çizen Zelenskiy, "Bugün buradayız yarın Polonya, Almanya... Bu iş çok ciddi" dedi.

"DÜN ÜNİVERSİTEYİ VURDULAR"

"ABD Başkanı Biden'a en önemli şeyin hava güvenliği olduğunu söyledim. Çünkü bizi bombalıyorlar" diyen Ukrayna Lideri, "Dün bir Rus füzesi Harkiv'de Üniversite binasını vurdu" diye konuştu.

"PUTIN'İN SAVAŞ SUÇLUSU OLDUĞUNA İNANIYOR MUSUNUZ?" SORUSU

"Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının da başına gelebilir" diyen Zelenskiy, "Doğudaki canavar" olarak tanımladığı Rusya'nın saldırganlığının doymayacağının altını çizdi.

"İnsanlar ölüyor. Okullar, nükleer tesisler, kreşler bombalanıyor" diyen Zelenskiy, "Putin'in savaş suçlusu olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben bu emirleri veren herkesin ve bu emirleri yerine getiren herkesin savaş suçlusu olduğuna inanıyorum."

"KİEV'İ TERK ETMEYECEĞİM"

"Ben ve ailemi öldürmek için ekipler gönderildi" diyen Zelenskiy, Kiev'i terk etmeyeceğinin altını çizdi.

"PUTIN'İN BU SAVAŞI DURDURACAK GÜCÜ VAR"

"Putin'e bir mesajınız var mı?" sorusu üzerine Zelenskiy, "Bu savaşı durduracak gücü var. Bu savaşı başlatanın kendisi olduğuna inanmasa da savaşı durdurmak onun elinde olan bir şey. Bunu kesinlikle bilmeli" ifadelerini kullandı.