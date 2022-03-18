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Zelenskiy: Rusya 90'lı yıllara geri dönecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesine saldıran Rusya'nın, Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ederek 90'lı yıllara geri döneceğini belirtti.
Zelenskiy: Rusya 90'lı yıllara geri dönecek

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 23 gündür devam ettiğini hatırlattı.

Rusların Ukrayna'ya karşı savaşta kendi ulusal servetlerini harcamaktan vazgeçmediğini belirten Zelenskiy, "Rusya bize saldırarak Rus toplumunun son 25 yılda başardığı her şeyi yok ediyor. Bir zamanlar yükselişe geçtikleri yere, 90'lı yıllara geri döneceklerinden eminim. Sadece artık özgürlükleri ve milyonlarca insanın devletinin gelişimi için çalışma arzusu olmayacak." dedi.

Zelenskiy, "Ukrayna her şeyi yeniden inşa edecek ve Avrupa Birliği'nin tam üyesi olacak. Devletimizin temsilcileri bunun için 7 gün 24 saat çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, yeterli ve gelişmiş silahlara sahip olmamalarına rağmen ellerinden geldiğince Rus füzelerini vurduklarını, uçak ve helikopterlerini imha ettiklerini söyledi.

Zelenskiy, "Şüphesiz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bazı Batılı liderlere, Ukrayna'nın, binlerce insanımızın hayatını gerçekten kurtaracak gelişmiş silahlar almaması halinde bunun onlar için ahlaki bir yenilgi olacağını, prestijlerinin yok olacağını daha yüksek sesle hatırlatalım." diye konuştu.

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