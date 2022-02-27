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Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi önerdiğini söyledi.
Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için İstanbul'un da olduğu beş şehir önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Rusya ile müzakereler için belirlenecek şehre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü hepsini Rus tarafına önerdik"
Belarus'ta bugün yapılan anayasa değişikliği referandumuna işaret eden Zelenskiy, "Önemli kararınızı henüz vermediniz. Bu yalnızca size bağlı, Rusya, Ukrayna ya da ABD'ye değil, yalnızca Belarus halkına bağlı." diye konuştu.

Zelenskiy, "Tabii ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya ile müzakereler için, ülkemize saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi Rus tarafına önerdik. Topraklarından ülkemize bombaların yollanmadığı herhangi ülke kabulümüzdür. Sadece bu şekilde müzakereler dürüst olabilir ve gerçekten savaşı bitirebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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