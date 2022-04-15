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Zelenskiy, son 8 yılda Rusya'nın saldırılarında 14 bin Ukraynalının öldüğünü bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, son sekiz yılda Rusya'nın saldırıları nedeniyle 14 bin Ukraynalının yaşamını yitirdiğini belirtti.
Zelenskiy, son 8 yılda Rusya'nın saldırılarında 14 bin Ukraynalının öldüğünü bildirdi

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 24 Şubat'ta başlamadığını, Rus ordusunun 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırdığını ifade etti.

Rusların, Kırım'ı ele geçirerek büyük bir askeri üsse dönüştürdüğünü, Karadeniz ve Azak'ı dünyanın en tehlikeli denizleri haline getirdiklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bizim Donbas'ımızda korkunç ve sonu gelmeyen savaş başlattılar. 8 yıl boyunca insanlarımızı öldürdüler. Bu süre zarfında 14 bin insan öldü." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, dünyanın Ukrayna'ya yapılanlara sessiz kalması nedeniyle Rusya'nın kapsamlı savaş başlatma kararı aldığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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