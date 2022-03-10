Zelenskiy, Ukrayna'da savaş döneminde sivillerin silah kullanımına dair yasayı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.

Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.

Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in telefon görüşmesinde, Johnson'ın, Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da sıkılaştırılmasını taahhüt ettiği bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimini eylemlerinden dolayı cezalandırmak için yeni sert yaptırımların yanı sıra İngiltere'nin devam eden askeri desteği için Johnson'a teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, Johnson'ın, Rusya'ya geri adım attırmak için bu yaptırımları daha da sıkılaştırmayı taahhüt ettiğine işaret edilerek, ayrıca İngiltere'nin, kendisini savunması için Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı sağlama konusunda yaptığı çalışmaları özetlediği kaydedildi.

İki liderin de Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine yaptığı korkunç saldırıyı ve Rus güçlerinin insani yardım koridorlarındaki ateşkes anlaşmalarına uymamasını kınadığı belirtilen açıklamada, "Başbakan Johnson, bunun Putin'in Uluslararası İnsancıl Hukuku umursamaz şekilde ihmal ettiğinin başka bir kanıtı olduğunu bildirdi." ifadesi kullanıldı.