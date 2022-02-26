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Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşmaya devam edeceklerini belirtti.
Zelenskiy, ülkesini terk etmediğini ve Rusya'ya karşı savaşacaklarını bildirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Sahte haberlere inanmayın” notuyla Kiev sokaklarında çekilmiş videosunu paylaştı. Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ordumuzu silah bırakmaya çağırdığım ve ordunun tahliye olduğuna dair internette bir sürü sahte bilgi var. Ben buradayım. Silah bırakmayacağız. Devletimizi savunacağız. Bizim gerçeğimiz. Bizim ülkemiz. Bizim Ukrayna'mız. Bizim çocuklarımız. Onları savunmaya devam edeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulunmuştu. Zelenskiy'nin sözleri, Putin'e de cevap olarak nitelendirildi. 

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