Zelenskiy'den Putin'e 'görüşmeliyiz' mesajı: Müzakereler sonlanabilir

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol ve Buça'daki sivil katliamlara işaret ederek, "Bu suçlar yüzünden Rusya ile müzakerelerin tamamen durma riski var. Bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerek" dedi.

Ukrayna cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Polonyalı gazetecilere röportaj verdiği röportajda; Rusya ile Ukrayna arasında 2 aydan uzun süredir devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞMELER SONLANABİLİR" MESAJI

Ülkesinin Rusya ile müzakerelerine değinen Zelenskiy, "Herhangi bir görüşmenin tamamen durdurulması konusunda yüksek riskler var. Bu, Rus ordusunun girdiği yerlerdeki sonuçlarla ilgilidir. Mariupol ve Buça'da yaşananlar nedeniyle insanlar onları öldürmek istiyor. Böyle bir ortamda konuşmak kolay değil" dedi.

"RUSYA SÖZÜNDEN DÖNÜYOR" İDDİASI

İki ülke heyetlerinin çeşitli seviyelerde çevrim içi görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Biz, tek bir oyuncunun oynadığı siyasi tiyatro gösterisinde yer almak istemiyoruz. Rus tarafı, esir değişiminin olacağını ilk başta teyit ediyor ancak sonradan bu gerçekleşmiyor" diye konuştu.

"BEN VE PUTİN DOĞRUDAN GÖRÜŞMELİYİZ"

Zelenskiy, bu sorunların çözülmesi için iki liderin doğrudan görüşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zira Rusya'da her şeye tek bir adam karar veriyor" dedi.

"Kalbiyle ve ruhuyla" halkının yanında olduğunu belirten Zelenskiy, "tek bir şans varsa konuşmamız gerekiyor" diye devam etti.

Kiev bölgesinde yeni toplu mezarın bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, şimdiye kadar buna benzer mezarlarda toplam 900 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.