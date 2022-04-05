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Zelenskiy'den Türkiye ile ilgili yeni açıklama!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Mariupol kentinin kurtarılması ile ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur" dedi.
Zelenskiy'den Türkiye ile ilgili yeni açıklama!

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus ordusunun, Buça'daki eylemlerini değerlendirerek, "Rusya'nın burada yaptıkları inanılmaz. Bu kesinlikle savaş suçu ve soykırımdır. Çünkü burada binlerce kişi öldürüldü" dedi.

AA muhabirinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?" sorusunu cevaplayan Zelenskiy, "Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Buça'da sivillere işkence ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın görüşme ayarlama konusunda "daha hızlı hareket etmesi gerektiğini" vurguladı.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenskiy, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirdi.

Zelenkiy, "Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz" diye konuştu.

"RUSYA İLE MÜZAKERELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini dile getiren Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın barışa kavuşması gerekiyor. Barış, zafersiz olamaz. Zafer, ordumuzun savaştaki adımlarıyla birlikte diplomatik formatta da elde edilebilir. Ordumuz, her gün adımlar atıyor ama bu kolay değil. Milyonlarca insanı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle diyalog olmalıdır"

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