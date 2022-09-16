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Zelensky: İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Rusya'dan geri alınan İzyum şehrinde toplu mezar bulunduğunu açıkladı.
Zelensky: İzyum'da toplu mezar bulundu

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana daha çok savunma pozisyonunda olan Ukrayna ordusu, ağustos ayının son günlerinde atağa geçerek güney bölgesindeki bazı köyleri kurtardı.

40'tan yerleşim yeri geri alındı

Bu karşı saldırıdan kısa süre sonra Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde çatışmalar yoğunlaştı.

Ukrayna kaynakları, 7 Eylül'den itibaren Harkiv bölgesinde yerleşim birimlerinin alınmaya başladığını duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, Harkiv bölgesinde 40'tan fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını açıkladı.

Devlet Başkanı Zelensky de bu bölgede 3 bin kilometrekarenin kontrolünün yeniden sağlandığını söyledi.

İzyum'da toplu mezar

İzyum şehrini ziyaret eden Zelensky, toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

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