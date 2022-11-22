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Zihinsel engelli bireylerden etkilenerek proje tasarladılar Türkiye birincisi oldular

HATAY Bilim ve Sanat Merkezi'nin öğrencileri Hena Su Duman ve Duru Bilgil, çevrelerindeki zihinsel engelli bireylerden etkilenerek, onların eğitimi için bir proje yaptı. Proje TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında birinci oldu.
Zihinsel engelli bireylerden etkilenerek proje tasarladılar Türkiye birincisi oldular

Kentteki özel bir okulda 8'nci sınıfta eğitim gören ve Hatay Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) de çalışmalarını sürdüren Hena Su Duman ve Duru Bilgil, TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasına 'Okumaya Engel Yok' projesi kapsamında 'Materyal ve Mobil Uygulama ile Zihinsel Engelli Öğrencilere İlk Okuma Yazma Öğretimi' konulu çalışma yaptı. Duman ve Bilgil, Türkçe alanında Türkiye birincisi oldu. Proje kapsamında, ahşap materyal tasarlayan öğrenciler, daire şeklinde olan ve üstünde eşit aralıklarla yer alan çentikler sayesinde, ahşap üzerinde renkli lastikler kullanılarak anlamlı hece ve cümleler kurabilmeyi sağlıyor. Aynı proje kapsamında geliştirilen mobil uygulamada da zihinsel engelli kullanıcıların anlamlı cümleler kurması sağlanıyor.

'ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDEN ETKİLENDİLER'

Zihinsel engelli bir akrabasının Türkçeyi kullanımda zorlandığını fark ettiğini anlatan Hatay BİLSEM öğrencisi Duru Bilgil, “Bir gün kitap okuyordum ve kendisi yanıma geldi, kelimeleri tekrar etmeye çalıştı ama telaffuzunda onların anlatımında ve anlamasında, akranları kadar iyi olmadığını fark ettim. Bunun aldığı eğitiminden kaynaklı olabileceğini, eğitici materyallerin eksik olduğunu ailesiyle de konuştum. Bu durum beni çok üzdü açıkçası ve arkadaşımla bunu paylaştım ve böyle bir proje yapmaya karar verdik. Projemizin kabul görmesi ve uygulanabilir olması bizi çok mutlu etti” dedi.

'EKSİKLERİ GİDERME İHTİYACI DUYDUK'

Yaşadığı evin çevresinde bulunan zihinsel engelliler sınıfına yaptığı bir ziyaretin kendisini çok etkilediğini anlatan Hena Su Duman da “Okul arkadaşımız ile beraber oraya bir gezi düzenledik. Aslında zihinsel engelli öğrencilerin akranlarından akademik olarak ne kadar geride kaldığını, ne kadar zorlandıklarını gördük. Mesela orada bizim yaşıtlarımız da vardı. Biz aslında burada eğitimde fırsat eşitliğinin yeteri kadar sağlamadığını, onların materyal eksikliklerini, akademik kariyerlerindeki maalesef onların elinde olmayan eksiklikleri giderme ihtiyacı duyduk” dedi.

'ÖNEMLİ BİR ALAN'

Projenin Türkiye birinciliği almasının kendilerini için gurur vesilesi olduğunu belirten Hatay BİLSEM öğretmeni Mustafa Kemal Kalkan da şunları söyledi:

“Öğrencilerim fikirleriyle bana geldiklerinde hem çok duygulandım hem de çok gururlandım. Çünkü bu yaşta böyle bir proje düşünmeleri, topluma, akranlarına ve eğitime çok ihtiyaç duyan zihinsel engelli öğrenciler için böyle bir çalışmanın içine girmeleri gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir alandı. Zaten dezavantajlı durumda olan bu çocukların Türkçeyi düzgün kullanma ve okuma yazma gibi çok önemli bir konuda eksik kalmaları, yetersiz kalmaları toplumsal ilişkileri, insani ilişkiler ve eğitim süreçleri açısından çok önemli bir konuydu. Bunun için öğrencilerimle mobil uygulama ve çeşitli materyaller tasarladık. Gerçekten çok emek harcadık, çok zaman harcadık ama yapmış olduğumuz çalışmanın görünür olması, insanlığa, topluma ve özellikle zihinsel engelliler gibi kendi içimizdeki çok değerli ve ilgiye muhtaç olan çocuklarımıza yapmış olduğumuz çalışmanın Türkiye birincisi olarak ödüllendirilmesi tüm yorgunluğumuzu üzerimizden aldı.” 

Kaynak: Haber Kaynağı
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