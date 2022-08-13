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Zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak

Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki 30-40 çeşit üründe indirime gidilmesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı zincir marketlerin de kendilerini buna göre ayarlayacağını söyledi.
Zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl sonra ilk kez gittiği Çorum'da toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, Türkiye genelinde 1400 şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yapılacak indirime, bazı zincir marketlerin de ayak uyduracağını söyledi.

Erdoğan, "Pazartesiden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe inşallah Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" diye konuştu.

ÇORUM'DA BARUT, FİŞEK VE KAPSÜL FABRİKASI KURULUYOR

Erdoğan ayrıca, "Çorum'u savunma sanayiinde öne çıkarıyoruz" diyerek bir müjdeyi daha duyurdu. Erdoğan, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 milyar liralık yatırımla barut, fişek ve kapsül üretim tesisi kurulacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, 3 ayrı fabrikadan oluşacak ilk etabın 2023 Mayıs'ında hizmete alınacağını aktardı.

Kadeş Barış Meydanı'nda konuşan Erdoğan, "Yeri geliyor Ukrayna'dayız. Yeri geliyor Rusya'dayız. Niye? Çünkü biz Türkiye'yiz" dedi.

"ABDÜLHAMİD HAN GEMİSİNİN GÜZEL HABERLER VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'de faaliyete başladığını söyleyen Erdoğan, "İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK FARKLI BİR KONUMA TAŞIYACAĞIZ"

Erdoğan şunları söyledi:

"Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren, bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak. Enerjide Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıyacağız.

Avrupalılar 'kışı nasıl geçireceğiz' diye kara kara düşünürken biz şimdiden enerji arz güvenliğimizi garantiye alacak stratejik çalışmalar yürütüyoruz."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEPESİNE BİNİYORUZ"

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara değinen Erdoğan, "Sınırlarımız içinde teröristlere göz açtırmadığımız gibi sınır ötesinde de teröristlerin tepesine biniyoruz" dedi.

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