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Zincir marketlere kâğıt, bez çanta, file zorunluluğu getirildi

Zincir market ve zincir mağazalara kasa önlerinde vatandaşın görüp kolay erişebileceği şekilde kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.
Zincir marketlere kâğıt, bez çanta, file zorunluluğu getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” üzerinde yaptığı düzenlemede plastik poşet fiyatını 25 kuruşta sabit tutarken, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluk getirdi. Yeni yıl ile birlikte artık zincir market ve zincir mağazalar kasalarında, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde, kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulunduracak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”da güncelleme yapıldı.

İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Plastik Poşet Komisyonu” toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

PLASTİK POŞET ÜCRETİ DEĞİŞMEDİ

“2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruştur. 01.01.2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.”

ZİNCİR MARKET VE ZİNCİR MAĞAZALARDA ZORUNLU OLDU

Plastik poşet fiyatlarını 2019 yılında 25 kuruş olarak belirleyen ve 2022 yılında da bu fiyatı sabit tutan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluklar getirdi. Yeni yılla birlikte “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a eklenen madde ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kâğıt, File veya Bez Çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak. Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara eklenen yeni madde ise şöyle:

“Zincir market/mağazalar, kasalarında plastik poşetlerin yanı sıra kâğıt ve/veya bez ile file ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanı bulundurur ve müşteri tarafından talep edilmesi hâlinde ekipmanı ücretli/ücretsiz sağlar.”

İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla uygulamaya alındı.

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