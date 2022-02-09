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Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, ulaşımı engelliyor

Denizli'de bu sabah başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kenti Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunda zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, yolda kalınca trafik durma noktasına geldi.
Zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçlar, ulaşımı engelliyor

Kar yağışı özellikle Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan kara yolunun Cankurtaran ile Kazıkbeli mevkilerinde etkili oldu. Yola kış lastiği ve zincirsiz çıkan araçlar, kar nedeniyle yolda kaldı.

Bazı araçlar da kayarak kaza yaptı. Polis ekipleri kalan araçları iterek yolu açmaya çalışıyor. Ekipler, ayrıca kara yolundan çekiciler ile kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşarken, kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Bu arada kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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