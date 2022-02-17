Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.
Kupada çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
1 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)
2 Mart Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
3 Mart Perşembe:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)
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