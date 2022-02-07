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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Fırat Aydınus

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor: Volkan Bayarslan

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Yasin Kol

Kaynak: Haber Kaynağı
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