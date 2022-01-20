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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu maçlarının programı belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak turun programı şöyle:

8 Şubat Salı:

14.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor (Ülker)

9 Şubat Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

20.30 Altaş Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

10 Şubat Perşembe:

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

Kaynak: Haber Kaynağı
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