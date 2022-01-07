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Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 4 sanığa hapis cezası

Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebep oldukları öne sürülen 4 sanığa 9 yıl 5 ay 10 gün ile 18 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olan 4 sanığa hapis cezası

Malatya'da biri Alman uyruklu 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebep oldukları öne sürülen 10 sanıktan 4'üne 9 yıl 5 ay 10 gün ile 18 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İlker Çınar ile Nihat Keskin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz yargılanan Özgür Birdal ile müşteki Ruhi Abat, salonda hazır bulundu.

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında FETÖ'nün çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağduriyetine sebebiyet verdikleri öne sürülen sanıklardan Özgür Birdal, Mehmet Ali Badak ve Adnan Dinçer'e "iftira"dan 2 yıl 9 ay 10 gün, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, sanık İlker Çınar'a "iftira" suçundan 3 yıl 4 ay, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 6 yıl 8 ay, "FETÖ/PDY terör örgütü adına suç işlemek"ten 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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