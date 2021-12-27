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Ziyaretçilere makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan Bursalı müezzin hayatını kaybetti

Bursa'da görevli olduğu tarihi Yeşil Cami'nin ziyaretçilerine makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan müezzin Recep Uyar, kalp krizi sonucu vefat etti.
Ziyaretçilere makamlarıyla okuduğu ezanla tanınan Bursalı müezzin hayatını kaybetti

Uyar'ın naaşı, bugün öğle vakti Yeşil Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Büyükorhan ilçesi Armutçuk Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın, vakitlerine göre makamlarda okuduğu vakit ezanlarını dinleyip sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çalışmalarından etkilendiği müezzine tespih ve gümüş muhafazalı Kur'an-ı Kerim hediye etmişti.

İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, o tarihten itibaren görevini sürdürüyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uyar'a rahmet diledi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, makamlarıyla okuduğu ezanlarla tanınan Yeşil Cami müezzini Recep Uyar'a Allah'tan rahmet diledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okuduğu ezanlarla nice gönülleri fetheden ve İslam'a ısınmasına vesile olan Bursa Yeşil Cami müezzini Recep Uyar hocamızın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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